В Фатежском районе Курской области начали строить поселок на 214 домов

В Фатежском районе Курской области началось строительство коттеджного поселка на 214 домов. Не менее 50% жилья предназначено для жителей приграничных районов, покинувших дома, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Министр восстановления, развития приграничных территорий и строительства Курской области Светлана Дроздова посетила площадку в Фатежском районе, где стартовало возведение нового коттеджного поселка.

«Появление этого поселка — ключевая социально значимая инициатива. Условиями подписанного договора с подрядной организацией гарантировано, что минимум половина домов будет приобретена жителями пострадавших приграничных районов с использованием средств жилищного сертификата», — прокомментировала Дроздова.

Проект предусматривает строительство 214 частных домов площадью от 51 до 118 квадратных метров. Размер участков составит от 6 до 8 соток. Поселок разместится рядом с водоемом: до Фатежа — 4 км, до Курска — 51 км.

Подрядчик уже устанавливает четыре демонстрационных дома разной площади. Подготовлены свайные поля, завезены стройматериалы. Дома строят по каркасной технологии с полной внутренней и внешней отделкой из экологичных материалов.

