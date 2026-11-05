В Электроуглях завершают капремонт крыши дома на Пионерской

Капитальный ремонт кровли дома № 6А на Пионерской улице в Электроуглях выполнен на 90%. Работы планируют завершить до конца ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядчик завершает капитальный ремонт крыши дома по адресу: Электроугли, улица Пионерская, дом 6А. Сейчас рабочие укладывают финишный гидроизоляционный слой и герметизируют примыкания. Выполнено 90% запланированных работ.

Кровлю обновляют по региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области. Заказчиком выступает фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области. Подрядчика выбрали по конкурсу с учетом квалификации, опыта и наличия необходимой материально-технической базы.

Специалисты технического надзора фонда на каждом этапе контролируют качество работ и соблюдение технологии. Ремонт планируют завершить до конца ноября. После этого кровля будет полностью готова к эксплуатации. Обновление крыши должно устранить протечки и сделать проживание в доме комфортнее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.