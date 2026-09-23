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В Электроуглях начали капремонт кровли дома на Пионерской

Подрядчик приступил к капитальному ремонту кровли дома № 6А на Пионерской улице в Электроуглях. Сейчас он готовит площадку к работам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кровлю пятиэтажного панельного дома 1978 года постройки отремонтируют по региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области. Ранее дом не проходил комплексного капитального ремонта.

Сейчас подрядчик организует зону работ и устанавливает информационные щиты с графиком, контактами ответственных лиц и перечнем запланированных мероприятий. Затем он демонтирует старое кровельное покрытие и уложит современные гидроизоляционные материалы, соответствующие требованиям энергоэффективности и долговечности. Площадь кровли превышает 800 кв. м.

Заказчиком выступает фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области. За сроками, соблюдением технологии и качеством работ следят специалисты технического надзора фонда и представители администрации Богородского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.