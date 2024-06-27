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В Электростали продолжается строительство дома на Рабочем проезде

В городском округе Электросталь продолжается строительство дома № 8 на Рабочем проезде. Работы проводятся в рамках госпрограммы Московской области. Об этом сообщает администрация округа.

В прошлом году при поддержке губернатора Московской области Воробьева Андрея Юрьевича этот адрес исключили из единого реестра проблемных объектов. Более 10 лет стройка дома была заморожена.

Сейчас там активно ведется строительство. Уже завершены работы по постоянному подключению многоэтажки к электросетям. Также проведен монтаж общеобменной вентиляции, домового вводного распределительного устройства.

На данный момент специалисты делают фасад здания, лоджии и балконы, устанавливают окна, выполняют облицовку стен, обустраивают внутренние инженерные системы и производят монтаж лифтов.

После завершения всех работ 56 квартир будут переданы дольщикам.

Дом планируется ввести в эксплуатацию до конца этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.