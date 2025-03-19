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В Электростали продолжается капремонт спортивного зала на улице Пионерской

В городском округе Электросталь в комплексной спортивной школе олимпийского резерва «Электросталь» по ул. Пионерской, дом № 8 продолжается капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Подрядчик ООО «Гранд-Строй» проводит работы на площади 844,2 кв. метров.

Сейчас строительные бригады демонтируют покрытие и стяжку кровли, а также бетонное основание пола, монтируют утеплитель для вентилируемого фасада и укладывают кирпич вокруг оконных проемов.

В новом учебном году спортсмены уже будут заниматься в обновленных, красивых и комфортных помещениях.

Зал закрылся на капитальный ремонт с октября 2024 года. На период ремонтных работ учебно-тренировочный и соревновательный процессы отделения «Баскетбол» проходят в зале АНО «КСК «Кристалл» на ул. Спортивной, д. 2.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.