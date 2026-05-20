В Электростали Подмосковья капремонт музшколы выполнили на 45%

Капитальный ремонт детской музыкальной школы на улице Николаева, 11 в Электростали выполнен на 45%. Работы идут по госпрограмме Московской области и в рамках нацпроекта «Семья», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В здании завершили демонтажные работы. Сейчас строители проводят общестроительные и отделочные работы, ремонтируют кровлю и фасад, монтируют инженерные коммуникации.

Площадь школы составляет 1729,8 кв. м. В ходе капремонта специалисты заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят вентиляционные короба, выполнят утепление и покраску стен, заливку и укладку полов. Также предусмотрена установка новых дверей, сантехники и осветительных приборов.

Кроме того, рабочие проложат системы водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения, обновят фасад и кровлю. Для учреждения закупят новую мебель и оборудование. Открытие обновленной музыкальной школы запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.