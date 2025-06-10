В Электростали капремонт КЦ «Октябрь» выполнили почти на 40%

В рамках народной программы «Единой России» в Электростали капремонт КЦ «Октябрь» готов уже почти на 40%. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии» побывали на объекте в рамках партийного проекта «Городская среда»

В центре Электростали продолжается капитальный ремонт культурного центра «Октябрь», построенного в 1963 году. Его обновление осуществляется благодаря государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и Народной программе «Единой России».

В рамках реализации партпроета «Городская среда» проверить хоть работ на объекте приехали депутат Мособлдумы Линара Самединова, секретарь партийного отделения Инна Волкова, члены и сторонники партии, а также активисты «Молодой Гвардии».

По информации подрядчика, работы выполнены уже более чем на 40%. К настоящему моменту произведен монтаж перекрытий из сэндвич-панелей, пожарного трубопровода, системы отопления, а также ограждений кровли, снегозадержателей, кровельных лестниц и ходовых мостиков. Установлены окна и витражи.

Внутри здания отштукатурены стены с первого по четвертый этаж, усилены стены и дверные проемы, устроены кабель-каналы и шкафы управления ТХ, а также выполнены отверстия под инженерные сети. Произведена абразивноструйная очистка и грунтование металлоконструкций, армировано основание пола в фойе. На фасаде здания установлены оконные откосы и произведена чистовая отделка колонн центрального входа.

«Впереди — согласование дизайн-проекта, обновление всех инженерных систем, новая мебель, оборудование, архитектурная подсветка, благоустройство территории. Будет предусмотрен доступ для маломобильных граждан», — рассказала Линара Самединова.

Завершить ремонтные работы запланировано до конца 2025 года.

«Работы много, и, конечно, во время неё возникают дополнительные вопросы, но мы стараемся их решить оперативно», — заключила Инна Волкова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.