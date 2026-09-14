В Электростали достроят дом на 300 квартир к концу этого года

Третий 17-этажный дом в жилом комплексе «Северный квартал» в Электростали планируют достроить к концу 2026 года. Готовность здания, рассчитанного на 300 квартир, достигла 93%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Третий 17-этажный дом в ЖК «Северный квартал» в городском округе Электросталь достроят к концу 2026 года. Строительство объекта началось в марте 2023 года, его общая готовность составляет 93%.

На площадке работают более 50 специалистов и задействована спецтехника. В доме предусмотрено 300 квартир и 12 нежилых помещений на первом этаже, включая кабинет врача общей практики и опорный пункт полиции.

Входы в подъезды выполнят на уровне земли. В каждом подъезде оборудуют колясочные и лапомойки для животных. Во дворах без машин разместят спортивно-игровой комплекс с детскими игровыми элементами и тренажерами.

Жилой квартал уже включает два многоквартирных дома, детский сад на 140 мест и наземный многоуровневый паркинг на 300 машино-мест, построенные под надзором Главгосстройнадзора.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.