В Егорьевске сносят аварийный жилой дом № 24/31 на пересечении улиц Карла Маркса и Лейтенанта Шмидта. Объект располагается в центре города, недалеко от Егорьевского историко-художественного музея, сообщает пресс-служба администрации округа.

Это двухэтажный многоквартирный дом, площадью около 410 кв. м. Первый этаж жилого строения выполнен из кирпича, второй — деревянный. В связи с моральным и физическим износом строительных конструкций здание было признано аварийным.

В рамках реализации государственной программы Подмосковья «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» жильцов 11-ти квартир дома расселили, а затем строение включили в перечень для ликвидации. Работы по демонтажу аварийного здания планируют завершить до конца июня текущего года.

Всего в муниципальном округе Егорьевск было выявлено 155 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 92 объекта, что составляет 59% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробье