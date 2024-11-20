В Егорьевске реконструируют стадион «Мещера» в 2025 году

Стадион «Мещера», построенный в Егорьевске в середине прошлого века, реконструируют. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Объект долгие годы служил местом притяжения футболистов и их болельщиков. С течением времени его функционал развивался, обрастал дополнительной инфраструктурой и возможностями для занятий разными видами спорта. Расположенный в исторической части города, стадион был главной площадкой проведения общегородских праздников. Но сейчас пришло время дать ему вторую жизнь.

По сообщению пресс-службы Министерства строительного комплекса Московской области, долгожданной реконструкции осталось ждать недолго. Работы начнутся уже в следующем году, подрядчиком выступит ООО «Ремистр».

Футбольное поле получит искусственное покрытие с подогревом и современные беговые дорожки. Также будут обновлены и другие спортивные зоны, установлены новые мачты освещения и табло.

Строителям предстоит заменить трибуны и построить газовую котельную. Помимо это, обновят и административное здание стадиона — заменят кровлю, обновят фасад и внутренние помещения, заменят инженерные коммуникации. Также будет обустроена входная группа и парковка, а по периметру стадиона установят новое ограждение. Завершиться работы должны к концу 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.