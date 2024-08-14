В Егорьевске реализовали на торгах самый бюджетный участок за 24 тыс руб в год

С 5 по 9 августа в Московской области состоялось 82 аукциона по земельно-имущественным торгам. За этот период самый бюджетный участок был реализован в округе Егорьевск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Самый бюджетный земельный участок в аренду для индивидуального жилищного строительства площадью 7,8 сотки были реализованы в округе Егорьевск. В аукционе приняло участие всего 2 претендента. В ходе торгов итоговый размер аренды увеличился в 1,6 раз и составил 24 074 руб. в год.

Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно комитетом по конкурентной политике Московской области.

Участвовать в торгах просто, для этого нужно найти доступные лоты на едином портале торгов Подмосковья.

Также в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, и как подать заявку для участия в аукционах.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, 100% земельно-имущественных торгов в регионе проходит в электронной форме. Принять участие можно не выходя из дома из любой точки страны, найти участок или помещение в Подмосковье можно на едином портале торгов.