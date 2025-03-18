В Егорьевске планируют построить участки тепловых сетей

В округе Егорьевск планируют построить участки теплосетей. Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета муниципальном округа Егорьевск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на строительство участков наружных сетей теплоснабжения (перемычка) между котельной Касимовское шоссе д. 3а и котельной на ул. Рязанская д. 106 в муниципальном округе Егорьевск», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Строительство участка наружных сетей теплоснабжения (перемычка) между котельной по адресу: Московская область, м. о. Егорьевск, Касимовское шоссе, 3а и котельной: Московская область, м. о. Егорьевск, ул. Рязанская, 106 (в т. ч. ПИР)».

Протяженность сети отопления — 592 п. м. в 2-х трубном исчислении. Фактическая присоединенная нагрузка — 16,0 Гкал/час.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.