В Егорьевске на стадионе «Мещера» продолжаются работы по капремонту

Капитальный ремонт старейшего в Егорьевске стадиона «Мещера» проводятся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Сейчас на объекте ежедневно трудятся 35 рабочих и задействовано 9 единиц спецтехники. Как сообщил начальник участка Павел Чурсин, уже полностью готово основание футбольного поля с подогревом. Параллельно ведутся работы в административном корпусе.

В рамках обновления на стадионе будут заменены наружные инженерные сети, трибуны, выполнена гидроизоляция поля, смонтирована система подогрева. По проекту на месте старого футбольного поля появится современное — с искусственным покрытием, беговыми дорожками, будут обновлены и другие спортивные зоны, установлены новые мачты освещения и табло. Обновление ждет и административно — бытовой корпус — здесь будет проведена отделка внутренних помещений, заменена кровля и сантехническое оборудование, окна и двери, обустроена входная группа.

Завершить работы планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.