В Егорьевске на стадионе «Мещера» приступили к устройству основания футбольного поля

Капитальный ремонт старейшего в Егорьевске стадиона «Мещера» проводятся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета. Подрядчик завершил демонтажные работы и приступил к устройству основания футбольного поля, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

На площадке на улице Октябрьская 18 рабочих и 4 единицы техники. Завершен демонтаж внутренних конструкций в административно-бытовом корпусе и трибун на стадионе. Ведется разработка грунта футбольного поля. Общая стройготовность по выполненным работам составляет 19,5%.

В рамках обновления на стадионе будут заменены наружные инженерные сети, трибуны, выполнена гидроизоляция поля, смонтирована система подогрева. По проекту на месте старого футбольного поля появится современное — с искусственным покрытием, беговыми дорожками, будут обновлены и другие спортивные зоны, установлены новые мачты освещения и табло. Обновление ждет и административно — бытовой корпус — здесь будет проведена отделка внутренних помещений, заменена кровля и сантехническое оборудование, окна и двери, обустроена входная группа.

Завершиться работы должны к декабрю 2025 года.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.