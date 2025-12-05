В Егорьевске ликвидируют аварийный жилой дом

В Егорьевске ликвидируют полуразрушенный жилой дом № 4 на улице Мельничная. Аварийный объект располагается вблизи детского образовательного учреждения МАОУ «Центр образования». Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажный деревянный дом общей площадью порядка 660 квадратных метров был построен в 1939 году. Со временем здание утратило эксплуатационную пригодность, к тому же серьезно пострадало во время пожара. Дом был признан аварийными подлежащим сносу. В рамках реализации государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» расселили жильцов восьми квартир, затем строение включили в перечень для ликвидации.

В настоящий момент проводится демонтаж аварийного здания.

Работы планируется завершить до конца текущего года.

Всего на территории муниципального округа Егорьевск было выявлено 163 проблемных объекта. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие с требованиями законодательства 102 объекта, что составляет 63% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.