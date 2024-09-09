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В Егорьевске достроят первый в регионе экопромышленный парк в 2025 году

Застройщик — компания «Экологический цифровой оператор». Строительство ведется в рамках проекта «Экономика замкнутого цикла», направленного на развитие инфраструктуры утилизации отходов, вторичных материальных ресурсов и вторичного сырья.

В настоящее время на территории экопромышленного парка возводят здание научно-технического центра. Его площадь составит 3,4 тыс. квадратных метров. Здесь разместятся офисные помещения для управляющей компании и резидентов, а также конгрессно-выставочная зона. Уже несколько компаний, занимающихся утилизацией древесных отходов, стекла, органических материалов и резины, выразили желание стать резидентами парка. Эти предприятия планируют ежегодно перерабатывать до 80 тысяч тонн отходов в год.

В ходе проверки эксперты «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» оценили качество устройства монолитных железобетонных конструкций, монтажа металлоконструкций и производства сварочных работ. Инспекторами Главгосстройнадзора зафиксировано 35% строительной готовности научно-технического центра. В настоящее время строители монтируют внутренние перегородки и кровлю.

Также на территории экопромышленного парка возведут и собственную инфраструктуру: блочно-модульную котельную, трансформаторные подстанции и локальные очистные.

Завершить строительство планируют во втором квартале 2025 года. С вводом объекта в эксплуатацию для жителей деревни появится 450 новых рабочих мест.

Егорьевский экопромышленный парк станет первым из восьми. Остальные семь построят в Краснодарском, Ставропольском и Приморском краях, а также в Ленинградской, Челябинской, Новосибирской, Нижегородской областях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.