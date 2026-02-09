В Дзержинском поставили на кадастровый учет новый жилой комплекс

Жилой комплекс К-3 расположен по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Доркина, д. 8. Его площадь превышает 30 тыс. кв. метров, в доме 473 квартиры различных планировок — от студий до трехкомнатных. Класс энергоэффективности здания — А++. В корпусе предусмотрены современный паркинг и помещения для магазинов, аптеки и других служб быта.

Постановка дома на кадастровый учет стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области. Теперь владельцы квартир смогут оформить право собственности, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и детские сады, а также совершать другие юридические действия.

Территория комплекса благоустроена: оборудованы детские и спортивные площадки, поблизости находятся зона отдыха и лесопарк. Дом построен ООО «Хозрасчетная строительно-технологическая фирма «Фобос» в двух километрах от МКАД, рядом расположены станции метро «Кузьминки» и «Люблино». Застройщики Подмосковья продолжают развивать социальную инфраструктуру в новых жилых комплексах за счет внебюджетных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.