В Дзержинском начали капремонт четырех участков теплосетей

Капитальный ремонт тепловых сетей стартовал на четырех участках в городе Дзержинский городского округа Люберцы. Работы охватывают около четырех километров сетей и должны завершиться до 1 сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядная организация ведет активные работы на улице Угрешская возле дома №1. Здесь на основной магистрали теплоснабжения и горячего водоснабжения города трубы диаметром 700 мм заменяют на новые.

«Новые трубы выполнены из восьмимиллиметровой стали, утеплены и заключены в пластиковую оболочку, а это значит, что коррозия им не грозит, даже если в лотке образуется вода. Также будут выведены специальные датчики, которые в случае технологического сбоя подадут сигнал оператору о точном месте протечки. Это значительно сократит время на ремонтные работы», — пояснил представитель фирмы-подрядчика Никита Слободин.

Капремонт параллельно проходит еще на трех участках — на улицах Ленина, Лесная и Шама.

«При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в Дзержинском приступили к реализации масштабной программы по модернизации системы теплоснабжения. Уже в этом сезоне капитально отремонтируем шесть центральных тепловых пунктов, а также магистральные ветки и отходящие от них тепловые сети», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Все работы по замене теплосетей планируют завершить до 1 сентября, после чего специалисты приступят к благоустройству территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что масштабная модернизация системы ЖКХ в Подмосковье предполагает трансформацию инфраструктуры. Используемая автоматика дает заметный результат.

«Эта масштабная продолжительная программа предполагает не только замену каких-то узлов, от задвижки котла, от магистральных труб до распределительных сетей. Речь идет еще и о трансформации», — сказал Воробьев.