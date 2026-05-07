В Дзержинском начали фасадные работы в детсаду лицея №3

Капитальный ремонт дошкольного отделения «Лицея №3» продолжается на улице Ленина в Дзержинском. Подрядчик приступил к фасадным работам, общая готовность объекта достигла 25%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках задач нацпроекта «Семья».

Сейчас на объекте завершают демонтаж — он выполнен на 91%. Строители также обновляют кровлю, проводят внутреннюю отделку и монтируют инженерные сети. На площадке задействованы 37 специалистов.

Здание детского сада построено в 1967 году. В ходе капремонта обновят фасад и входную группу, заменят кровлю, инженерные сети, радиаторы и сантехнику, а также полы, потолки, окна и двери. Кроме того, модернизируют пищеблок, установят новую мебель и благоустроят прилегающую территорию. Детский сад фактически посещают более 200 детей. Завершить работы планируется до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.