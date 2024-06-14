В двух корпусах дома № 1 ЖК «Ильинойс» Красногорска приступили к отделке

Жилой комплекс «Ильинойс» строят в Подмосковье. Реализация проекта продолжается в городском округе Красногорск. Сейчас застройщик ведет работы на нескольких объектах, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

В двух корпусах жилого дома № 2 выполнены работы по разработке котлована, устройству монолитного фундамента, вертикальных конструкций и плит перекрытия подвала. Ведется устройство монолитных конструкций коробок зданий.

В двух корпусах жилого дома № 1 ведутся завершающие работы. На данный момент строители выполняют устройство мокрого фасада и отделку мест общего пользования. Ведутся электромонтажные работы, прокладываются инженерные сети: отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации.

Подземный уровень домов займет паркинг. В паркинге жилого дома № 1 ведутся электромонтажные работы и устройство систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации. В паркинге жилого дома № 2 ведется разработка котлована, устройство монолитного фундамента и вертикальных конструкций подвала.

ЖК «Ильинойс» расположен в 4 км от МКАД по Новорижскому шоссе. Здесь расположатся стильные монолитные жилые дома, запланировано создание безбарьерной среды, а также закрытые дворы по концепции «без машин», с детскими и спортивными площадками. В составе проекта построят два детских сада в общей сложности для 450 малышей и новый учебный блок на 950 мест на территории гимназии № 7. В рамках госпрограммы возводится первое дошкольное учреждение на 250 мест. В нем уже завершены монолитные работы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.