В Дубровской музшколе Богородского округа обновили козырек над входной группой

Чуть ранее сотрудники Дубровской музыкальной школы в Богородском округе обратились в общественную приемную партии «Единая Россия» с проблемой — старый козырек над входом в здание школы не выдерживал нагрузки зимой — снег продавливал конструкцию, вода попадала на жителей, а ступени обледеневали, создавая опасную ситуацию. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На помощь пришел депутат Богородского округа Дмитрий Гусев, который, в рамках акции «Добрые дела», при содействии специалистов компании «Наш профиль», отремонтировал, укрепил и заменил в общей сложности 4 листа над входной группой.

«Искренне рад, что нам удалось оказать помощь коллективу и сделать посещение учреждения более комфортным», — отметил Дмитрий Юрьевич.

Надо сказать, что депутат уделяет особое внимание развитию культуры в сельской местности.

Чуть ранее, в конце апреля, депутат провел встречу с коллективом музыкальной школы. Поговорили о патриотическом воспитании молодежи, подчеркнув роль родителей и преподавателей в этом важном процессе. Также обсудили актуальные вопросы, связанные с работой учреждения. Они касались обустройства искусственных дорожных неровностей перед входом в школу для снижения скорости транспорта и обеспечения безопасности детей, ремонта козырька и установки ограждения на заднем дворе школы. Все озвученные просьбы взяты в работу. Некоторые из них уже начали решать.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.