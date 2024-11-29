В Дубне завершено строительство торгового центра на улице Боголюбова

Внешний облик самого центра Дубны, на проспекте Боголюбова, долгое время портило здание незавершенного строительства — недостроенный многофункциональный комплекс. Строительство этого комплекса стартовало в 2012 году, на площадке возвели железобетонный каркас и частично стены. Однако затем реализация проекта была заморожена, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Несколько лет этот недострой, находящийся в центральной части города и в непосредственной близости от парка Семейного отдыха, портил облик территории. В результате работ по выявлению и ликвидации недостроев, самостроев и аварийных зданий Московской области, здание было включено в перечень объектов незавершенного строительства. Привлечение дополнительных инвестиций позволило собственникам принять решение о завершении строительства.

В четвертом квартале текущего года строительство четырехэтажного здания с подземным уровнем было полностью завершено. Общая площадь комплекса составила около 19,320 квадратных метров. На сегодняшний день объект введен в эксплуатацию, и вскоре планируется открытие многофункционального комплекса, где разместятся магазины, кафе, офисные помещения и гостиница.

В целом, на территории городского округа Дубна было выявлено 50 объектов незавершенного строительства. На данный момент снесено, достроено и приведено в соответствие 32 объекта, что соответствует 64% от общего количества.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.