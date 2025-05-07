В Дубне зафиксировали рекордный рост стоимости участка на торгах

Со 28 апреля по 2 мая комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с региональным центром торгов проведено более 70 аукционов по земельно-имущественным торгам. Одним из эффективно реализованных стал аукцион по аренде земельного участка площадью 7 соток для индивидуального жилищного строительства, расположенного в округе Дубна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стартовая цена ежегодной аренды составляла 627 333 рублей в год. В аукционе приняло участие 6 претендентов. В ходе торгов итоговый размер годовой аренды увеличился в 11,5 раз и составил 7 214 330 рублей в год. После заключения договора аренды земельного участка посредством проведения аукциона возможен выкуп земельного участка, при условии строительства и регистрации жилого дома, пригодного для круглогодичного проживания.

Найти участок или помещение в Московской области можно на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ. Здесь пользователям предоставляется возможность выбрать участки по расположению, площади, цене, формату приобретения: аренда или продажа, а также построить маршрут от понравившегося участка до ближайшей аптеки, магазина, салона красоты или кинотеатра.

Также в телеграмм-канале комитета по конкурентной политике Московской области@konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

В Московской области создан комитет по конкурентной политике для реализации госполитики в сферах формирования конкурентной среды на территории региона, а также организации и проведения иных конкурентных процедур. Он также необходим для формирования, функционирования и развития в Подмосковье контрактной системы в сфере закупок, формирования и обеспечения функционирования областной единой торговой площадки.