В Дубне выделили 150 млн рублей на ремонт школ и детских садов

Ремонт и подготовка образовательных учреждений к новому учебному году начались в Дубне раньше обычного, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В последней декаде мая проведены работы по замене окон в школе № 7. Также в планах демонтировать старое ограждение и установить новое. После окончания экзаменов специалисты приступят к ремонту кровли здания. Похожая ситуация в лицее «Дубна» — завершается установка пластиковых окон в кабинетах третьего этажа. Также предстоят кровельные работы.

Во всех учебных учреждениях Дубны в каникулярное время проводится ремонт. Косметический — в классах и рекреациях, обновляют напольное покрытие, красят стены, меняют светильники, мебель. В школах № 7 и № 10 работают «инженерные» классы. Для них проведена масштабная закупка специального оборудования.

В Дубне в рамках организации комфортного пребывания для учащихся младших классов обновляются помещения детских садов, которые стали для них учебными несколько лет назад. Идёт замена окон, ремонт кровель, закупка оборудования.

«Самые масштабные преобразования запланированы в этом сезоне в гимназии № 3 в Дубне. В школьном дворе будет построен новый спортивный стадион. Об этом нас давно просили ученики и их родители. В ближайшее время подрядчик уже приступит к этим работам», — рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Из бюджетов разных уровней, в рамках финансового обеспечения работы федеральных и региональных программ для подготовки к новому учебному году образовательных учреждений Дубны выделено более 150 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.