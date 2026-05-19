В Дубне строят фармкомплекс за 1,3 млрд рублей

Фармацевтический комплекс по выпуску лекарств, в том числе препаратов для терапии онкологии, возводят в особой экономической зоне «Дубна». Инвестиции в проект составляют почти 1,3 млрд рублей, после запуска предприятие создаст около 130 рабочих мест, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Производственную площадку создают для нового бренда «Алсигма». После ввода в эксплуатацию предприятие сможет ежегодно выпускать до 14,5 млн препаратов для терапии онкологических заболеваний, более 120 млн таблеток и капсул, а также около 1,6 млн единиц стерильных лекарственных форм.

Готовность производственного корпуса составляет 35%. Завершить его строительство планируют в IV квартале 2027 года. Параллельно возводят складской корпус площадью свыше 2 тыс. квадратных метров. Он рассчитан более чем на тысячу паллетомест, включая «холодный склад» для продукции с особыми условиями хранения. Степень готовности склада также оценивается в 35%, завершить работы намерены в IV квартале 2026 года.

Фармкомплекс строят на территории ОЭЗ «Дубна», где размещены высокотехнологичные и научно-производственные предприятия. Застройщиком выступает компания «Алсигма», входящая в группу «Алтегра». Строительный контроль за объектами осуществляет Главгосстройнадзор Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.