В Дубне строят детскую поликлинику на 200 посещений в смену

Детскую поликлинику на улице Энтузиастов в Дубне планируют открыть в 2027 году. Она станет подразделением Дубненской больницы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На стройплощадке детской поликлиники на улице Энтузиастов в Дубне продолжаются монолитные работы. Их готовность составляет 41%. Строители устраивают плиту перекрытия и вертикальные несущие конструкции первого этажа.

Поликлиника будет рассчитана на 200 посещений в смену. В здании разместятся педиатрическое отделение, кабинеты узкопрофильных специалистов, лаборатория, отделение профилактики и восстановительного лечения. На прилегающей территории обустроят парковку и зоны отдыха.

Проект реализуют по программе модернизации здравоохранения Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Открытие учреждения в 2027 году повысит доступность детской медицинской помощи в городе.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник. Одна из них в Котельниках на 400 посещений в смену откроется в начале июня.

«Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты. Наша задача — создать для них все условия, в том числе позаботиться о тех, кого мы приглашаем из других регионов: из Астрахани, Башкирии, Кемерово, как здесь. У нас достаточно продолжительное время действует программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки», — рассказал глава региона.