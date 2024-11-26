В Дубне планируют капитально отремонтировать здание соцучреждения «Талдомский»

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В подмосковной Дубне отремонтируют здание комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Талдомский». Работы осуществляются в рамках государственной программы «Социальная защита населения Московской области» и финансируются за счет средств бюджета Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Социальная защита населения Московской области» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Талдомский» в городском округе Дубна», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства ГБУ СО МО «КЦСОиР «Талдомский» по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Курчатова, д. 7А».

Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать систему электроснабжения, водоснабжения, пожарную сигнализацию, пандусы и т. д.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.