В Дубне обновят фасад детской школы искусств

Ремонт здания Дубненской детской школы искусств продолжается. Одна из целей проекта — сохранить исторический облик здания. Это пожелание выразили горожане. Детская музыкальная школа в этом здании открылась в марте 1956 года. Она на несколько месяцев старше самого города, получившего этот статус в июле. Сейчас строители завершили утепление фасада и перешли к штукатурным работам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Еще одна бригада сейчас занимается монтажом кровли. Она будет выполнена из металлочерепицы.

Внутри также подрядчик заметно продвинулся вперед. Инженерные сети проведены. В основной части, где расположены учебные классы, уже проводятся финальные штукатурные работы. Следующий этап — покраска стен.

В рамках капитального ремонта, направленного на улучшение надежности здания, в старой части, где располагаются административные кабинеты, идет замена деревянных перекрытий на железобетонные конструкции. Кроме того, во всем здании уже установлены новые окна, которые обеспечат лучшее освещение и теплоизоляцию.

«Подрядчик работает в графике, отставаний нет. На строительной площадке — порядок. Продолжаем контролировать ремонт этого важного социального объекта», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Работы стартовали в конце прошлого года. Капитальный ремонт проводится в рамках госпрограммы Московской области за счет бюджетных средств. К началу нового учебного года в сентябре школа распахнет свои двери для учеников.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.