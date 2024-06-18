В Дубне начали строить велодорожку «Дубненская кругосветка» в районе ул Ратмино

На участке в районе улицы Ратмино в Дубне всего за два дня рабочие подготовили основание, на которое будут укладывать песок и щебень, передает пресс-служба администрации городского округа.

Строительство продвигается быстро, и ведётся одновременно на нескольких участках. 12-километровая велодорожка пройдет через всю правобережную часть Дубны — от Большой Волги до Ратмино. Проект реализуется при поддержке губернатора Московской области.

«Мы хотим, чтобы летом это была велодорожка. А зимой планируем использовать локацию как лыжную трассу хотя бы на тех участках, на которых это будет удобно. В прошлом году мы закупили современную технику, снегоходы, фрезы. Я думаю, что и для наших жителей, и для гостей города это будет хорошая лыжня, проходящая через весь правый берег» — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Объект находится на особом контроле команды главы. Несколько раз в неделю Максим Тихомиров лично приезжает на участки, где идет строительство. Масштабный проект должен быть реализован к осени.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.