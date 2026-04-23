В Дубне начали рыть котлован под детскую поликлинику

Строительство детской поликлиники началось на улице Энтузиастов в Дубне, подрядчик приступил к выемке грунта под котлован. Медучреждение рассчитано на 200 посещений в смену, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся для ГБУЗ МО «Дубненская больница». Выемка грунта стала первым этапом строительства. Проект реализуют по госпрограмме Московской области в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Текущие работы сосредоточены на устройстве котлована. Следующий этап — монолитные работы. Завершить строительство планируется в 2027 году», — сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

В трехэтажном здании разместят кабинеты врачей, стоматологический блок, отделение функциональной диагностики, дневной стационар, а также отделение реабилитации и профилактики.

Территорию вокруг поликлиники благоустроят: оборудуют подъезды и пешеходные подходы, парковку для посетителей, зоны отдыха и детскую площадку. Реализация проекта позволит повысить доступность и качество медицинской помощи для детей Дубны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник. Одна из них в Котельниках на 400 посещений в смену откроется в начале июня.

«Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты. Наша задача — создать для них все условия, в том числе позаботиться о тех, кого мы приглашаем из других регионов: из Астрахани, Башкирии, Кемерово, как здесь. У нас достаточно продолжительное время действует программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки», — рассказал глава региона.