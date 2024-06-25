В Дубне приступили к строительству ЦОД Wildberries

В особой экономической зоне «Дубна» приступили к строительству центра обработки данных Wildberries мощностью 8 МВт. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«По предварительной оценке, инвестиции в создание и оснащение ЦОД составят 6,5 млрд рублей. Это сложный высокотехнологичный инфраструктурный объект, на котором будут применены самые эффективные инженерные решения. Запуск ЦОД в Дубне также позволит создать новые рабочие места для высококвалифицированных специалистов. На сегодняшний день уже завершены земляные работы, идет подготовка фундамента здания. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2 квартал 2025 года», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Строительство одноэтажного здания на территории ОЭЗ «Дубна» ведется по проекту компании WildTeam. ЦОД будет включать пять IT‑модулей с машинными залами, силовыми электрическими блоками и помещениями для дизель-генераторных установок. В здании, общая площадь которого 15,8 тыс. кв.м, спланированы инженерный технологический модуль со складскими помещениями, а также административно-бытовая часть.

«В проекте центра обработки данных реализован принцип модульности — рабочие площади здания можно расширить по мере необходимости в будущем — например, добавить еще IT- модулей. ЦОД — автономная система, где нет необходимости в постоянном пребывании людей, кроме административно-бытовой части. В здании появятся системы бесперебойного питания, а система управления дизель-генераторных установок будет работать полностью в автоматическом режиме», — отметила генеральный директор проектной компании WildTeam Мария Болдырева.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — написал Воробьев.