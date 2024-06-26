В ДШИ Дзержинского завершен ремонт фасада и кровли

В детской школе искусств Дзержинского отремонтировали фасад и кровлю. В предстоящем учебном году учреждение встретит учащихся в обновленном виде и с новой вывеской, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Директор ДШИ Надежда Удельнова рассказала, что здание, в котором сейчас располагается учреждение культуры, было возведено в 1989 году. Потребность в ремонте ощущалась сильно.

«В качестве спонсорской помощи в этом году компания ООО «Ривит» подарила школе новую неоновую вывеску. Размещать ее на старый фасад здания, честно скажу, не очень хотелось. Благодаря поддержке городской администрации в середине апреля нам удалось начать комплексные ремонтные работы учреждения. В марте были проведены все необходимые аукционные процедуры и выбран подрядчик. Рада сообщить, что сейчас силами специалистов полностью произведен ремонт фасада здания. Теперь наша вывеска замечательно на нем смотрится», — пояснила Удельнова.

По ее словам, в ремонте нуждалась и крыша здания. Последний раз ее частичный ремонт проводили более 11 лет назад, а проблема протечки кровли обострялась ежегодно. Но теперь она уйдет в прошлое, поскольку специалисты заменили мягкую кровлю по периметру всего здания.

Руководитель подрядной организации Владимир Жуков рассказал, что протечки крыши — серьезная и распространенная проблема, последствиями которой могут стать значительные повреждения здания, потеря его функциональности и комфорта. А это приведет к существенным финансовым затраты на ремонт и восстановление.

«Нам повезло, что мы успели выполнить все основные ремонтные работы ДШИ до начала непогоды, в том числе и локализовать все дефекты на крыше. До конца июня планируем смонтировать новое современное оборудование вентиляционной системы, которое позволит детям заниматься своим творчеством в более комфортных условиях», — прокомментировал Жуков.

На днях в Детской школе искусств установили новую противопожарную дверь.

«Впереди ожидается ремонт лестничного проема с первого этажа на второй, в том числе и кабинета теоретических дисциплин, который очень востребован нашими учениками. Я уверена, что все запланированные работы будут завершены в срок до момента сдачи учреждения приемной комиссии, которая состоится в августе. И пусть новый учебный сезон станет для наших учеников еще более успешным», — резюмировала Удельнова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.