В дошкольном отделении школы № 16 Щелкова завершили демонтажные работы

Подрядчик завершил демонтаж внутренних конструкций в здании дошкольного отделения школы № 16 на улице Парковая, стр. 9Б, в Щелково. Объем выполненных работ в ходе капремонта составляет 15%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На объекте работают больше 20 человек, две единицы техники. Строители ведут общестроительные работы — кладку перегородок, штукатурку стен, утепление фасада, устройство инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Площадь здания составляет более 980 кв. метров.

В ходе капремонта новый облик приобретет фасад здания, будут заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Проведена внутренняя отделка помещений, кровельные работы, модернизирован пищеблок, проведено устройство входной группы, благоустройство прилегающей территории. В рамках капремонта также будет проведена замена мебели.

Завершить капремонт планируется к 1 сентября 2025 года.

Работы проводят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.