В Дорогомилове демонтированы незаконные складские постройки

В ходе мониторинга территории Западного административного округа города инспекторы зафиксировали самовольное размещение ряда построек.

«Рядом со зданием химчистки-прачечной на ул. Поклонной, д. 15 было возведено пять строений, которые использовались под складскую деятельность. Однако участок по указанному адресу предоставлен в аренду строго для эксплуатации действующего нежилого здания, без права размещения дополнительных объектов. Таким образом, постройки общей площадью 78 квадратных метров были возведены и эксплуатировались в нарушение действующего законодательства», — сообщил Иван Бобров.

После разъяснительной беседы с арендатором участка, он в добровольном порядке разобрал незаконные объекты. В настоящее время демонтажные работы завершены, освобожденный от самостроя участок расчищен и приведен в порядок