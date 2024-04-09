В «Дом.РФ» заявили, что не видят существенного «спекулятивного» спроса на ипотеку

Глава банка «Дом.РФ» Федорко: спрос на ипотеку не связан со спекуляциями

Председатель правления банка «Дом.РФ» Артем Федорко заявил, что по итогам прошлого года основной спрос на ипотеку в России не связан со спекуляциями. Об этом сообщает РБК .

«По прошлому году было выдано более 2 млн ипотечных кредитов. Рекордные значения — более 2 млн человек улучшили свои жилищные условия с помощью ипотеки. Этот спрос был не спекулятивный», — сказал Федорко.

Он подчеркнул, что кредитная организация совместно с ВЦИОМ провела исследования, чем руководствуются россияне, когда берут ипотеку для покупки недвижимости. Приобретают квартиру в спекулятивных или инвестиционных целях лишь 10% респондентов.

Глава банка добавил, что 60-70% опрошенных покупают квартиру в ипотеку для улучшения своих жилищных условий, а 10-20% — для детей или близких родственников. Таким образом, в 2023–2024 годах повышенного спекулятивного спроса на ипотеку нет.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор выступил за завершение льготной ипотеки летом 2024 года, однако продолжит поддерживать семейную.