В Домодедовском округе строят спорткомплекс с картинг-трассой

Спортивно-оздоровительный комплекс с открытой картинг-трассой возводят в селе Ям городского округа Домодедово. Готовность объекта составляет 5%, завершить строительство планируют в декабре 2026 года, сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Двухэтажное здание площадью почти 7,9 тыс. кв. м объединит спортивные зоны, административные и вспомогательные помещения. Проект также предусматривает строительство открытой трассы для картинга.

На прилегающей территории обустроят пешеходные зоны и парковку на 88 машино-мест. Застройщиком выступает ООО «ФОК».

Инспекторы ведомства проверили ход работ. В настоящее время строители завершили устройство фундаментов и приступили к возведению надземных конструкций здания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.