В Домодедово в ЖК «Прибрежный Парк» построили второй детский сад на 150 мест

В ЖК «Прибрежный Парк» Домодедово построили второй детский сад, рассчитанный на 150 детей. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию группе «Самолет».

Здание площадью 2,5 тыс. кв. метров стало второй дошкольной организацией в проекте. Новый детский сад расположен рядом с уже действующим учреждением на 300 мест, открытым осенью 2024 года.

Трехэтажное здание рассчитано на 6 групп детей от 1,5 до 7 лет. В саду оборудованы пищеблок, групповые помещения с теплыми полами, залы для физкультуры и творчества, музыкальный зал, кабинеты для занятий с логопедом и психологом. На территории обустроены игровые и спортивные площадки, многофункциональная зона для мероприятий, колясочная и велопарковка.

ЖК «Прибрежный Парк» строится в 9 км от МКАД, рядом с трассой М-4 и Каширским шоссе. В комплексе также возводятся поликлиника, школа, физкультурно-оздоровительный комплекс и паркинг. Социальные объекты строятся за счет внебюджетных средств в рамках комплексного развития территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.