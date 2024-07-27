В Домодедове началось строительство нового детского сада на 240 мест

В жилом комплексе «Город счастья» микрорайона Южный городского округа Домодедово началось возведение детского сада на 240 мест. Это первое образовательное учреждение в ЖК, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На строительную площадку уже зашли рабочие. Сейчас ведется разработка котлована. Со следующей недели на объект выходят дополнительные бригады для заливки монолитных конструкций.

Строительство ведет подрядчик из Московской области с хорошим опытом. В регионе он возвёл не одно образовательное учреждение.

«Детский сад в ЖК «Город счастья» строится по государственной программе Московской области "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры". Завершение работ запланировано на конец 2025 года», - сказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.

При проектировании детского сада учтены все требования безопасности и комфортности дошкольного учреждения, соблюдение которых позволит обеспечить всестороннее развитие малышей.

Кроме спален и игровых комнат, в детском саду будут расположены музыкальный и физкультурный залы, медпункты, столовая, кабинеты психолога и логопеда, а также административные и технические помещения. На близлежащей территории установят навесы, площадку для игр и спортивные комплексы, будет проведено благоустройство и озеленение.