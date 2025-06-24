В Домодедово капитальный ремонт детского сада «Полянка» выполнен на 62%

Глава городского округа Домодедово вместе с мамами юных воспитанников проконтролировали ход строительных работ в детском саду «Полянка». Здесь идет работа и уже сейчас можно говорить о значительных успехах, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На данный момент выполнено 62% от запланированного объема работ. Бригада мастеров активно занимается внутренней и внешней отделкой. Укладывается плитка на лестницах, преображается потолок, монтируются новые, современные входные двери. Параллельно идет ремонт кровли и фасада здания, а также благоустройство прилегающей территории.

Участники встречи обратили внимание на ремонт внутри — как и полагается детскому саду, каждое помещение оформлено в ярких насыщенных цветах. Глава Домодедово Евгения Хрусталева уверена: «деткам понравится».

Снаружи уже приступили к благоустройству. Будут заасфальтированы дорожки, установлены новые игровые элементы и новый забор.

«Асфальтируем, всё будет полностью проведено. Остаются только эти малые архитектурные формы, и плюс у нас забор 100% меняется. То есть старые, которые у нас были, поломанные частично, ржавые — они всё заменят. Заборные плиты уже готовы», — Валерий Трифонов Начальник управления строительства и городской инфраструктуры администрации городского округа Домодедово.

«В этом году нам очень повезло, что мы попали в программу капитального ремонта детского сада. Этому садику уже 60 лет, ни разу не проводился капитальный ремонт. Сюда у нас ходит 125 деток, 5 групп, 20 воспитателей, все очень, и родители также, ждут открытия нового сада. И 1 сентября, мы уверены, что мы зайдём в новый обновлённый сад. Поэтому я думаю, что и дети, и родители, и сотрудники будут довольны», — Валентина Дядюра директор Домодедовской СОШ № 7.

Работы ведутся в графике. В детском саду будет полностью обновлена вся инженерная инфраструктура: электричество, канализация, водопровод, вентиляция, а ещё система кондиционирования. И уже совсем скоро обновлённый детский сад «Полянка» распахнет свои двери для своих воспитанников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.