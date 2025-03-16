В Домодедове завершили капитальный ремонт в трех многоквартирных домах

В городском округе Домодедово завершены работы по капитальному ремонту нескольких многоквартирных домов в рамках региональной программы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На улице Рабочей заменили плоскую кровлю дома 59, привели в порядок и утеплили его фасад.

«Фасад утепляется минеральной ватой, штукатурится и красится согласно колористическому решению», — Алексей Шкурко, представитель подрядной организации

В программу вошёл и дом 106 на Каширском шоссе. За 3 месяца строители заменили старое покрытие кровли на более современное и надежное, обеспечив защиту от протечек, обновили утеплитель и стропильную систему, покрытие вентиляционных каналов.

«Кровля была в аварийном состоянии, стропильная система была гнилая и утеплитель, который использовался более 20 лет на этой кровле не выполнял уже своих функций», — Алексей Шкурко, представитель подрядной организации. Также отремонтировали кровлю многоэтажного панельного дома в деревне Гальчино на бульваре 60-летия СССР.

«Этой кровле давно требовался капитальный ремонт, были многочисленные протечки, и жители жаловались. Управляющая компания „Заря-Жилсервис“ обратилась к Фонду капитального ремонта, к администрации, чтобы в этом доме произвели капитальный ремонт кровли. Теперь эта кровля прослужит жителям очень долго», — Алексей Шкурко, представитель подрядной организации

Капитальный ремонт занял около двух месяцев. Управляющая компания «Заря-Жилсервис» контролировала сроки и качество проведения работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.