В Домодедове застройщик получил разрешение на строительство детского сада на 350 мест

В домодедовском ЖК «Прибрежный Парк» построят третий детский сад на 350 мест. Застройщику выдали разрешение на строительство соцобъекта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В трехэтажном здании площадью более 4,5 тысяч квадратных метров оборудуют помещения для 14 групп разных возрастов. В каждом помещении предусмотрено все необходимое для комфортного пребывания малышей: буфетная, просторная игровая, спальная комната, раздевалка и санузел. В здании также запроектированы музыкальный и спортивный залы, медицинский блок с процедурной и кабинет логопеда. При входе разместится пост охраны с диспетчерской.

На прилегающей территории проведут благоустройство: у каждой группы детей будет своя игровая площадка с различным развивающим оборудованием, домиками, горками, песочницами. На площадках установят теневые навесы — здесь малыши смогут спрятаться от солнца и осадков. Рядом появятся две спортивные площадки, где дети смогут заниматься в теплое время года. На территории высадят молодые деревья и кустарники, оборудуют тропинки и установят уличное освещение для хорошей видимости в темное время суток.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.