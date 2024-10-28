В Домодедове запланировано строительство очистных сооружений

В городском округе Домодедово на 2025 год запланировано строительство современных очистных сооружений для новой школы в Барыбино. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Приступаем к реализации проекта локальных очистных сооружений школы в Барыбино. Объявлен электронный конкурс на разработку проектно-сметной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также поставку необходимого оборудования», — сказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение комплекса работ по разработке проектно-сметной документации, выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ, поставке оборудования по объекту: „Строительство локальных очистных сооружений для общеобразовательной школы на 550 мест“ по адресу: Московская область, г. о. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Макаренко». Планируется построить очистные сооружения производительностью 128,6208 м3/ч.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Домодедово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.