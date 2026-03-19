В Домодедове выполнили 35% капремонта лицея №1

сегодня в 16:33

Капитальный ремонт дошкольного отделения «Светлячок» при Востряковском лицее №1 продолжается в микрорайоне Авиационный в Домодедове. Строительная готовность объекта достигла 35%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся по адресу: улица Чкалова, дом 6. На площадке задействованы 35 строителей и одна единица техники. Подрядчик выполняет кровельные, фасадные и отделочные работы, монтирует окна и прокладывает инженерные коммуникации.

Капремонт проходит в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Здание 1972 года постройки площадью 1 088,2 кв. м полностью обновят. Проект предусматривает внутреннюю отделку помещений, устройство входных групп, замену инженерных систем и сантехники, модернизацию пищеблока, систем пожарной безопасности и видеонаблюдения, а также благоустройство территории. Для детского сада закупят новую мебель и оборудование.

Открыть обновленное учреждение планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.