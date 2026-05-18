В Домодедове в 2026 году отремонтируют три плотины

Капитальный ремонт трех гидротехнических сооружений проведут в 2026 году в городском округе Домодедово — в деревнях Ляхово и Курганье, а также в селе Вельяминово. Работы уже начались на двух объектах и завершатся до конца года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ремонт выполняют в рамках государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья». До конца года планируется полностью обновить все три сооружения.

В деревне Ляхово подрядчик уже приступил к строительно-монтажным работам. Специалисты отсыпали и укрепили перемычку, начали демонтаж выпускного сооружения и расчистку русла. Также предстоит заменить трубы, деформированные из-за просадки грунта.

В деревне Курганье идут подготовительные работы. Основной этап стартует после завершения нерестового периода — с 10 июня. На время ремонта на дороге по плотине организуют однополосное движение.

«Гидротехнические сооружения требуют постоянного внимания и своевременного обновления. Это напрямую связано с безопасностью жителей, устойчивой работой инженерной инфраструктуры и экологическим состоянием территорий. Все работы держим на контроле и будем следить за соблюдением сроков и качества исполнения», — подчеркнула глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

В администрации отметили, что капитальный ремонт повысит надежность плотин и обеспечит их безопасную эксплуатацию в период сезонных нагрузок и паводков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе есть серьезный вызов по ряду гидротехнических сооружений и одно из них — это дамба, которая была передана региону в Дубне.

«И наша задача вместе с правительством — реализовать программу модернизации этого очень важного гидротехнического сооружения», — сказал Воробьев.