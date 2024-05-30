В Домодедове строят коровник на 1,2 тыс голов крупного скота

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области совместно со специалистами подведомственного ГБУ МО «СтройЭксперт» проверили строительство нового коровника для молочно-товарной фермы на 1 200 коров. Возводят объект в деревне Повадино на территории городского округа Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В настоящий момент на территории фермы завершены работы подготовительного периода. Строители приступят к разработке грунта до проектных отметок.

Общая площадь фермы составляет 30,4 тыс. кв. метров. Территория условно разделена на «чистую» и «грязную» зоны. Первая предназначена для перевозки кормов, вторая — для перемещения органических отходов из коровника. У каждой из зон собственные проезды и выезды.

На ферме планируют производить свыше 13 тонн молока в год. Расчетный надой от одной коровы составляет порядка 9 тыс. кг молока в год.

Завершение строительства намечено на IV квартал 2025 года.

Застройщик — племзавод «Повадино», использующий почвосберегающую технологию обработки земель при заготовке кормов.

Завод основан в 1963 году в результате разделения Государственного племенного завода «Заря коммунизма».

Высокие производственные показатели сельхозпредприятия отмечены благодарностями администрации городского округа Домодедово, Губернатора Московской области, почетными грамотами Минсельхоза Московской области, а также наградами и дипломами выставки «Звезды Подмосковья» с 2001 по 2008 годы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.