В Домодедове строят детско-взрослую поликлинику на 216 посещений в смену

Глава Домодедово Евгения Хрусталева и председатель совета депутатов Леонид Ковалевский совершили рабочий визит на стройплощадку новой детско-взрослой поликлиники, которая в будущем сможет принимать 216 пациентов в смену. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

По словам директора по строительству подрядной организации Антона Борисова, строительство ведется активно.

«Мы завершаем устройства свайного поля, а на этой неделе подрядчик выйдет на котлован. <…> В этом году мы должны завершить монолитные работы и закрыть контур здания», — отметил Борисов.

Открытие поликлиники планируется в 2027 году. Особое внимание уделено доступности: все входы в её здание будут расположены на уровне земли, что облегчит доступ маломобильным пациентам. Трехэтажное здание займет площадь почти 4000 квадратных метров, что позволит оборудовать современные кабинеты и комфортные зоны для посетителей. Новый медицинский объект станет важным шагом в улучшении здравоохранения в округе и обеспечит качественное обслуживание жителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.