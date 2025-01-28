В Домодедове стартовал капремонт детсадов «Белочка» и «Полянка»

В конце января детские сады «Белочка» и «Полянка» закрываются на капитальный ремонт. Работы планируется провести в 2025 году и вновь открыть дошкольные учреждения уже осенью. Проводимые работы глава Домодедова Евгения Хрусталева обсудила на еженедельном совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Программа капитального ремонта объектов образования в Московской области набирает обороты. Как и в случае со школами, в садиках пройдут комплексные работы: ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций, внутренняя отделка, благоустройство территории и улучшение оснащения учреждения. Также за счет средств бюджета продолжается строительство новой школы в Барыбино», — сказала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Как отметил Андрей Воробьев, уже сейчас важно мобилизовать ресурсы и силы, чтобы вовремя сдать все объекты. Это требует строгого контроля на всех уровнях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.