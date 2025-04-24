В Домодедове продолжается капитальный ремонт хирургического корпуса больницы

В городском округе Домодедово на улице Пирогова, 9, к. 4 продолжается капитальный ремонт здания хирургического корпуса городской больницы. Здание, построенное ещё в 1964 году, полностью преобразится уже в этом году, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Пациентов и медицинский персонал ожидают современные условия и комфорт, соответствующие современным стандартам.

За время проведения работ установлена новая эвакуационная лестница. Кроме того, уже на 95% заменены окна, что существенно улучшит теплоизоляцию и микроклимат в помещениях. В настоящее время ведется монтаж инженерных систем, а также внутренняя отделка помещений.

В обновленном корпусе появятся новое реанимационное отделение и современный хирургический блок с тремя операционными залами. Планировка помещений стала более удобной и функциональной: в палатах оборудованы санузлы, предусмотрены комфортные условия для пациентов и сотрудников больницы.

«Очень ждем новое современное хирургическое отделение», — поделился впечатлениями один из врачей Домодедовской городской больницы.

Этот проект станет важным шагом в развитии медицинской инфраструктуры и повысит уровень оказываемой медицинской помощи жителям округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор