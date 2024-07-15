В Домодедове откроют новую школу на 1 650 мест в начале 2025 года

Школа на 1 650 мест в новом жилом комплексе «Прибрежный Парк» Домодедова готовится к открытию в начале 2025 года . Она будет самой большой в г.о Домодедово и одной из крупнейших в Московской области. Глава округа Евгения Хрусталева приехала в ЖК, чтобы проверить готовность объекта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас в здании школы заканчивают устройство наружных сетей, делают фасад и кровлю, приступают к монтажу инженерных, электрических и слаботочных систем, отделке и благоустройству. Начиная с этого месяца управление строительства администрации будет контролировать динамику работ на строительной площадке. Школа будет мультипрофильная: чем больше детей, тем больше должно быть возможностей для обучения, развития и профориентации.

«При заселении важно обеспечить новые жилые комплексы не только инженерной инфраструктурой, но и социальными объектами», — сказала Евгения Хрусталева.

В сентябре 2024 года в «Прибрежном Парке» откроется детский сад на 300 мест, также уже началось строительство второго детского сада на 150 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.