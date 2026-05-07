В Домодедове начали строить крупнейший частный ФОК России

Строительство первой очереди крупного спортивно-оздоровительного комплекса стартовало в апреле 2026 года в селе Ям городского округа Домодедово. Объект площадью почти 8 тыс. кв. метров станет крупнейшим частным физкультурно-оздоровительным комплексом в России, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Комплекс возводят рядом с жилой застройкой компании «Самолет Девелопмент». Проект предусматривает игровые площадки, теннисные корты на крыше одного из корпусов, ангар для картинга, просторные спортивные залы и отдельные зоны для тренировок и отдыха. Рядом оборудуют парковку и удобные подъездные пути.

Общая площадь двухэтажного здания составит почти 8 тыс. квадратных метров. Спортивную инфраструктуру развивают одновременно с новыми микрорайонами, чтобы жители могли заниматься рядом с домом без поездок в другие города Подмосковья.

Сейчас на площадке идут подготовительные работы. Строительная готовность объекта составляет около 5%. Завершить первую очередь планируют летом 2027 года. Застройщиком выступает ООО «ФОК», надзор за работами ведет Главгосстройнадзор Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.